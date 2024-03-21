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茨城県南部でM5.3の地震が発生
茨城県南部でM5.3の地震が発生
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茨城県南部を震源とする地震が9時8分頃に発生した。 2024年3月21日, Sputnik 日本
2024-03-21T09:14+0900
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この #地震 により栃木県南部と埼玉県北部では最大震度5弱の揺れが確認された。東京23区では震度3の揺れが確認された。この地震による #津波 の心配はない。
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茨城県南部でM5.3の地震が発生
2024年3月21日, 09:14 (更新: 2024年3月21日, 14:01)
茨城県南部を震源とする地震が9時8分頃に発生した。
この #地震
により栃木県南部と埼玉県北部では最大震度5弱の揺れが確認された。
東京23区では震度3の揺れが確認された。この地震による #津波
の心配はない。