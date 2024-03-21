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NATO軍事演習「ノルディック・レスポンス」でノルウェー国民は1億円超の損失

NATO軍事演習「ノルディック・レスポンス」でノルウェー国民は1億円超の損失

Sputnik 日本

NATO軍事演習「ノルディック・レスポンス」はノルウェー国民は75万ドル（1億1354万円）の損失を蒙った。地元マスコミが報じている。 2024年3月21日, Sputnik 日本

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報道によれば、演習によって建物の被害が出たほか、軍機によってスキー場のゲレンデが壊された。また、ヘリコプターにおびえたトナカイの群れが散り散りに逃げ出すという深刻な被害が出ている。今月4日から15日まで、ノルウェーと先日NATO入りしたフィンランド、スウェーデンを舞台に14カ国から約2万人の軍人と軍用機100機以上の参加を得て、NATO軍事演習「ノルディック・レスポンス」が行われた。ロシア外務省のマリヤ・ ザハロワ公式報道官は軍事演習にコメントし、演習はロシアに対する煽動的、攻撃的性格を持つものであり、緊張を増大させる恐れがあると指摘した。

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