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天皇皇后両陛下が能登訪問 輪島朝市で黙祷

天皇皇后両陛下が能登訪問 輪島朝市で黙祷

Sputnik 日本

天皇皇后両陛下は22日、能登半島地震のお見舞いのため石川県の被災地に入られた。日本の各メディアが伝えた。 2024年3月22日, Sputnik 日本

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FNNなどによると、焼失した輪島市の朝市通りを訪れた両陛下は、犠牲者の死を悼んで、焼け跡に向かって黙祷を捧げられた。両陛下はこの後、輪島・珠洲両市の避難所を訪れ、被災者らを見舞われる。また、災害復旧活動に携わる人々と面会し、労をねぎらわれる。両陛下の被災地訪問は日帰りで行われる。

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