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露領内への砲撃などに対してウクライナに報復攻撃 露国防省
露領内への砲撃などに対してウクライナに報復攻撃 露国防省
Sputnik 日本
ロシア軍は22日、ウクライナのエネルギー施設や軍事インフラに対して集中的な攻撃を行った。ロシア国防省が発表した。 2024年3月22日, Sputnik 日本
2024-03-22T21:14+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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ロシア国防省によると、ロシア軍は3月16日から22日にかけて、ロシア領内への砲撃、領内侵入や集落占拠の試みに対する報復として、「キンジャール」ミサイルなどを使ってウクライナの軍事目標を49回攻撃した。
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露領内への砲撃などに対してウクライナに報復攻撃 露国防省
ロシア軍は22日、ウクライナのエネルギー施設や軍事インフラに対して集中的な攻撃を行った。ロシア国防省が発表した。
軍産複合体、鉄道ジャンクション、武器庫、ウクライナ軍および外国人傭兵の滞在場所などに攻撃を行った。
攻撃の結果、軍事装備品の製造ならびに修理を行う企業の機能が混乱、NATO加盟国からウクライナに提供された兵器が破壊されたほか、ウクライナ軍の予備部隊の前線への移動にも乱れが生じた。
ロシア国防省によると、ロシア軍は3月16日から22日にかけて、ロシア領内への砲撃、領内侵入や集落占拠の試みに対する報復として、「キンジャール」ミサイルなどを使ってウクライナの軍事目標を49回攻撃した。