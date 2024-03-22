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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240322/18019907.html
露領内への砲撃などに対してウクライナに報復攻撃　露国防省
露領内への砲撃などに対してウクライナに報復攻撃　露国防省
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ロシア軍は22日、ウクライナのエネルギー施設や軍事インフラに対して集中的な攻撃を行った。ロシア国防省が発表した。 2024年3月22日, Sputnik 日本
2024-03-22T21:14+0900
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ロシア国防省によると、ロシア軍は3月16日から22日にかけて、ロシア領内への砲撃、領内侵入や集落占拠の試みに対する報復として、「キンジャール」ミサイルなどを使ってウクライナの軍事目標を49回攻撃した。
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露領内への砲撃などに対してウクライナに報復攻撃　露国防省

2024年3月22日, 21:14
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露領内への砲撃などに対してウクライナに報復攻撃　露国防省 - Sputnik 日本, 1920, 22.03.2024
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ロシア軍は22日、ウクライナのエネルギー施設や軍事インフラに対して集中的な攻撃を行った。ロシア国防省が発表した。
軍産複合体、鉄道ジャンクション、武器庫、ウクライナ軍および外国人傭兵の滞在場所などに攻撃を行った。
攻撃の結果、軍事装備品の製造ならびに修理を行う企業の機能が混乱、NATO加盟国からウクライナに提供された兵器が破壊されたほか、ウクライナ軍の予備部隊の前線への移動にも乱れが生じた。
ロシア国防省によると、ロシア軍は3月16日から22日にかけて、ロシア領内への砲撃、領内侵入や集落占拠の試みに対する報復として、「キンジャール」ミサイルなどを使ってウクライナの軍事目標を49回攻撃した。
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