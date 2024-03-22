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ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
Sputnik 日本
世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。 2024年3月22日, Sputnik 日本
2024-03-22T23:56+0900
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国際, ロシア, ジョー・バイデン, ウクライナ, nato, ロシア国防省, ガス, 軍事, 金融
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ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。
ロシアのニコライ・ノズドレフ駐日大使が、来日後初めて報道陣との大規模な取材に応じた。大使は露日関係の現状、ウクライナ紛争やアジア太平洋でのNATO勢力拡大における日本の動きなどについて語った。
天皇皇后両陛下が能登半島地震の被災地を訪問し、石川県輪島市の朝市通りで黙祷を捧げられた。
ロシア国防省は、ロシア領内への砲撃などに対してウクライナに報復攻撃を行ったと発表した。
国際通貨基金（IMF）は21日、ウクライナ向け融資プログラムのトランシェ（分割融資）として、8億8000万ドル（約1332億円）の供与を承認したと発表した。
ウクライナ当局は、米国がウクライナに対してロシアのエネルギーインフラへの攻撃をやめるよう求めていることを認めた。ウクライナのステファニシナ副首相が演説の中で言及した。フィナンシャル・タイムズ先に、このウクライナに対する米国の呼びかけについて報じていた。
バイデン米大統領が液化天然ガスの新規輸出の認可を一時停止したことに対して、16州がバイデン氏を相手に訴訟を起こした。