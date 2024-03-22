ニュースを見逃した方のために　過去24時間の国際報道ダイジェスト

天皇皇后両陛下が能登半島地震の被災地を訪問し、石川県輪島市の朝市通りで黙祷を捧げられた。

国際通貨基金（IMF）は21日、ウクライナ向け融資プログラムのトランシェ（分割融資）として、8億8000万ドル（約1332億円）の供与を承認したと発表した。

バイデン米大統領が液化天然ガスの新規輸出の認可を一時停止したことに対して、16州がバイデン氏を相手に訴訟を起こした。