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フィギュア世界選手権 宇野昌磨が今季世界最高得点でSP首位

フィギュア世界選手権 宇野昌磨が今季世界最高得点でSP首位

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カナダ・モントリオールで開催中のフィギュアスケート世界選手権では21日、男子ショートプログラム（SP）の競技が行われ、3連覇を目指す日本の宇野昌磨選手（26）が今季世界最高となる107.72点で首位発進した。 2024年3月22日, Sputnik 日本

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鍵山優真選手（20）は106.35点で2位につけた。3位は今シーズンのグランプリ・ファイナルで優勝した米国のイリヤ・マリニン選手（19）。20日に行われた女子SPで、大会3連覇を狙う坂本花織選手（23）は4位発進となった。ペアSPでは、大会2連覇がかかる三浦璃来・木原龍一組が2位につけている。

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