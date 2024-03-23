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「誰が犯人かを知っていた」 スプートニク編集長が西側の直接的関与を指摘
「誰が犯人かを知っていた」 スプートニク編集長が西側の直接的関与を指摘
Sputnik 日本
メディアグループ『スプートニク』傘下のRTテレビ、「ロシヤ・ゼヴォードニャ」通信社のマルガリータ・シモニャン編集長は、西側の特務機関は昨日22日の時点で「クロッカス」でテロ実行犯がダーイシュ（ISIS、ロシアで活動が禁止）に似ていることを知っていたと指摘。 2024年3月23日, Sputnik 日本
2024-03-23T20:29+0900
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「誰が犯人かを知っていた」 スプートニク編集長が西側の直接的関与を指摘
メディアグループ『スプートニク』傘下のRTテレビ、「ロシヤ・ゼヴォードニャ」通信社のマルガリータ・シモニャン編集長は、西側の特務機関は昨日22日の時点で「クロッカス」でテロ実行犯がダーイシュ（ISIS、ロシアで活動が禁止）に似ていることを知っていたと指摘。
「繰り返す。彼らは誰が犯人かを知っていた。犯行が行われる前に。これは直接的な関与だ」