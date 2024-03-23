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国連事務総長、モスクワ郊外での銃撃テロを強く非難
国連事務総長、モスクワ郊外での銃撃テロを強く非難
Sputnik 日本
国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、モスクワ 郊外での銃撃テロ発生を受けて、ロシア国民とロシア政府に心からの哀悼の意を表した。国連事務局が発表した。 2024年3月23日, Sputnik 日本
2024-03-23T09:23+0900
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ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は、モスクワ郊外でのテロ攻撃に関して、迅速に修正し、明確な立場を表明したグテーレス氏に感謝の意を表した。国連事務局は当初、この事件について心を痛めているとだけ述べていたが、後にグテーレス氏はテロ攻撃を非難し、哀悼の意を表明した。
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国連事務総長、モスクワ郊外での銃撃テロを強く非難

2024年3月23日, 09:23 (更新: 2024年3月23日, 09:24)
© Пресс-служба МИД РФ / メディアバンクへ移行Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и Генсекретаря ООН А. Гутерреша
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и Генсекретаря ООН А. Гутерреша - Sputnik 日本, 1920, 23.03.2024
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国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、モスクワ 郊外での銃撃テロ発生を受けて、ロシア国民とロシア政府に心からの哀悼の意を表した。国連事務局が発表した。
ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は、モスクワ郊外でのテロ攻撃に関して、迅速に修正し、明確な立場を表明したグテーレス氏に感謝の意を表した。
国連事務局は当初、この事件について心を痛めているとだけ述べていたが、後にグテーレス氏はテロ攻撃を非難し、哀悼の意を表明した。
露国家親衛隊の特殊部隊 - Sputnik 日本, 1920, 23.03.2024
【まとめ】モスクワのコンサートホールで銃撃　現時点で判明していること
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