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モスクワ銃撃テロ 実行犯はカラシニコフ銃を使用
モスクワ銃撃テロ 実行犯はカラシニコフ銃を使用
Sputnik 日本
ロシア連邦捜査委員会は、モスクワ郊外のコンサートホールで発生した銃撃テロについて、現場での作業映像を公開した。 2024年3月23日, Sputnik 日本
2024-03-23T11:08+0900
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映像によると、テロの実行犯はカラシニコフ銃で武装していた。治安部隊は、現場からカラシニコフ銃、銃向けの大量のカートリッジ（実包）と弾薬を押収した。
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実行犯はカラシニコフ銃を使用
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モスクワ銃撃テロ 実行犯はカラシニコフ銃を使用
ロシア連邦捜査委員会は、モスクワ郊外のコンサートホールで発生した銃撃テロについて、現場での作業映像を公開した。
映像によると、テロの実行犯はカラシニコフ銃で武装していた。
治安部隊は、現場からカラシニコフ銃、銃向けの大量のカートリッジ（実包）と弾薬を押収した。