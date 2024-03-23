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「爆発と煙の30分間」 生存者がモスクワ銃撃テロの現場を語る
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「コンサートが始まる2分前に下の階から爆発音などがして、ホールの係員に無線で銃撃が起こっていると連絡がありました」テロに巻き込まれたアレクサンドルさんがスプートニクに語った。 2024年3月23日, Sputnik 日本
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「爆発と煙の30分間」 生存者がモスクワ銃撃テロの現場を語る

2024年3月23日, 20:59 (更新: 2024年3月23日, 21:00)
© Sputnik「爆発と煙の30分間」 生存者がモスクワ銃撃テロの現場を語る
「爆発と煙の30分間」 生存者がモスクワ銃撃テロの現場を語る - Sputnik 日本, 1920, 23.03.2024
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「コンサートが始まる2分前に下の階から爆発音などがして、ホールの係員に無線で銃撃が起こっていると連絡がありました」テロに巻き込まれたアレクサンドルさんがスプートニクに語った。
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