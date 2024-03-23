https://sputniknews.jp/20240323/30--18030658.html
「爆発と煙の30分間」 生存者がモスクワ銃撃テロの現場を語る
「爆発と煙の30分間」 生存者がモスクワ銃撃テロの現場を語る
Sputnik 日本
「コンサートが始まる2分前に下の階から爆発音などがして、ホールの係員に無線で銃撃が起こっていると連絡がありました」テロに巻き込まれたアレクサンドルさんがスプートニクに語った。 2024年3月23日, Sputnik 日本
2024-03-23T20:59+0900
2024-03-23T20:59+0900
2024-03-23T21:00+0900
テロ
ロシア
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/03/17/18029755_186:0:1750:880_1920x0_80_0_0_bdfe87557a8b27580e23d7c5555b0a0c.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/03/17/18029755_405:0:1578:880_1920x0_80_0_0_fcbabefd80a8173b98e8d520c2e5ebec.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
テロ, ロシア
「爆発と煙の30分間」 生存者がモスクワ銃撃テロの現場を語る
2024年3月23日, 20:59 (更新: 2024年3月23日, 21:00)
「コンサートが始まる2分前に下の階から爆発音などがして、ホールの係員に無線で銃撃が起こっていると連絡がありました」テロに巻き込まれたアレクサンドルさんがスプートニクに語った。