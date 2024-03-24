https://sputniknews.jp/20240324/1-18032294.html

セヴァストポリにミサイル攻撃 1人死亡

セヴァストポリにミサイル攻撃 1人死亡

Sputnik 日本

23日夜、クリミア半島セヴァストポリにミサイル攻撃があり、1人が死亡、4人が負傷した。ミハイル・ラズボジャエフ知事が自身のSNS「テレグラム」上で報告。同知事は「最近では最も大規模な攻撃だった」と指摘した。 2024年3月24日, Sputnik 日本

2024-03-24T08:10+0900

2024-03-24T08:10+0900

2024-03-24T18:31+0900

災害・事故・事件

クリミア

ロシア

ウクライナ

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/0c/1d/14430455_0:0:2177:1225_1920x0_80_0_0_9c96411c0ddfb625d796bc6715ec2ab4.jpg

23日午後10時44分（モスクワ時間）、セヴァストポリに空襲警報が発令された。ラズボジャエフ知事は、同市に対する大規模な敵の攻撃を発表し、暫定情報として10発以上のミサイルが撃墜されたと報告した。市内各所にミサイルの破片が落下し、インフラに被害が出た。また、オフィスビルにミサイルが着弾し、被害の程度を確認している。子ども1人と女性1人が破片で負傷したことも報告された。ウクライナ軍は定期的にロシア国境地帯に砲撃・ドローン攻撃を行い、破壊活動を行っている。セヴァストポリとクリミアでは、テロの危険度が上から2番目のレベルにある。

クリミア

ウクライナ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

災害・事故・事件, クリミア, ロシア, ウクライナ