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ロシアの対空防衛システム 「ストーム・シャドウ」11発他を迎撃
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ロシアの対空防衛システムは過去24時間で英仏開発の巡航ミサイル「SCALP-EG/ストーム・シャドウ」11発、多連装ロケット砲弾ハイマース、ヴァンピール計22発他を迎撃した。ロシア国防省が24日、テレグラム・チャンネルを通じて発表した。 2024年3月24日, Sputnik 日本
2024-03-24T22:05+0900
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ロシアが迎撃したウクライナ軍の軍備は以下の通り：無人機172機、英仏開発の巡航ミサイル「SCALP-EG/ストーム・シャドウ」11発、対艦ミサイル「ネプチューン」3発、米国開発、空中発射デコイミサイルADM 160 MALD 4発、多連装ロケット砲弾ハイマース、ヴァンピール計22発。
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ロシアの対空防衛システムは過去24時間で英仏開発の巡航ミサイル「SCALP-EG/ストーム・シャドウ」11発、多連装ロケット砲弾ハイマース、ヴァンピール計22発他を迎撃した。ロシア国防省が24日、テレグラム・チャンネルを通じて発表した。
英仏開発の巡航ミサイル「SCALP-EG/ストーム・シャドウ」11発、
米国開発、空中発射デコイミサイルADM 160 MALD 4発、
多連装ロケット砲弾ハイマース、ヴァンピール計22発。