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フィギュア世界選手権 マリニンが初優勝、鍵山優真が銀メダル

フィギュア世界選手権 マリニンが初優勝、鍵山優真が銀メダル

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カナダ・モントリオールで開催中のフィギュアスケート世界選手権 では23日、男子フリースケーティング（FS）の競技が行われ、ショートプログラム（SP）で3位につけていた米国のイリヤ・マリニン選手（19）が優勝した。 2024年3月24日, Sputnik 日本

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マリニン選手は4回転半ジャンプ（クワッドアクセル）を成功させ、歴代世界最高となる227.79点を獲得。SPとの合計333.76点で初優勝を果たした。SP2位だった日本の鍵山優真選手（20）はFS今季自己最高となる203.30点（SPとの合計309.65点）をマークし、3度目の銀メダルを獲得した。SPで首位に立ち、大会3連覇がかかっていた宇野昌磨選手（26）は4位となった。

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