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アラブ首長国連邦がライトアップでロシアに連帯
アラブ首長国連邦がライトアップでロシアに連帯
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アラブ首長国連邦（UAE）の首都ドバイにある、世界一高い超高層ビル「ブルジュ・ハリファ」がロシアの国旗の3色にライトアップされた。 2024年3月24日, Sputnik 日本
2024-03-24T15:47+0900
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「UAEはロシアと連帯する」という意味が込められている。
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アラブ首長国連邦がライトアップでロシアに連帯
アラブ首長国連邦（UAE）の首都ドバイにある、世界一高い超高層ビル「ブルジュ・ハリファ」がロシアの国旗の3色にライトアップされた。
「UAEはロシアと連帯する」という意味が込められている。