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テロの捜査が終了するまでは、米国による宇を正当化するあらゆる発言は証拠となる　露外務省報道官
テロの捜査が終了するまでは、米国による宇を正当化するあらゆる発言は証拠となる　露外務省報道官
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モスクワ郊外のコンサートホール「クロッカス・シティ・ホール」で発生した銃撃テロの捜査が終了するまでは、キエフを正当化するワシントンのあらゆる発言は証拠としてみなされるべきである。ロシア外務省のザハロワ報道官がTelegramチャンネルに投稿した。 2024年3月24日, Sputnik 日本
2024-03-24T17:46+0900
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「『クロッカス』でのテロ攻撃の捜査が完了するまでは、キエフを正当化するワシントンのあらゆる発言は証拠としてみなされるべきである」
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テロの捜査が終了するまでは、米国による宇を正当化するあらゆる発言は証拠となる　露外務省報道官

2024年3月24日, 17:46
© Sputnik / Sergey Guneev / メディアバンクへ移行Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik 日本, 1920, 24.03.2024
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モスクワ郊外のコンサートホール「クロッカス・シティ・ホール」で発生した銃撃テロの捜査が終了するまでは、キエフを正当化するワシントンのあらゆる発言は証拠としてみなされるべきである。ロシア外務省のザハロワ報道官がTelegramチャンネルに投稿した。
「『クロッカス』でのテロ攻撃の捜査が完了するまでは、キエフを正当化するワシントンのあらゆる発言は証拠としてみなされるべきである」
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