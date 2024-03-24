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アルメニア首都エレバンの警察署に武装団が乱入 付近で爆発音も
アルメニア首都エレバンの警察署に武装団が乱入 付近で爆発音も
Sputnik 日本
アルメニアの首都エレバンの警察署に武装した数名が乱入。暫定的な情報では、警察署の近くの建物から手榴弾の爆発音が上がっている。マスコミ情報。 2024年3月24日, Sputnik 日本
2024-03-24T22:47+0900
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アルメニア首都エレバンの警察署に武装団が乱入 付近で爆発音も
アルメニアの首都エレバンの警察署に武装した数名が乱入。暫定的な情報では、警察署の近くの建物から手榴弾の爆発音が上がっている。マスコミ情報。