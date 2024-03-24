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ウクライナが日本から348億円の融資を受領 最高議会が発表
ウクライナが日本から348億円の融資を受領 最高議会が発表
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ウクライナは日本から2億3000万ドル（約348億円）の融資を受領した。24日、ウクライナ最高議会（ラーダ）税制委員会のダニール・ゲトマンツェフ委員長が明らかにした。 2024年3月24日, Sputnik 日本
2024-03-24T19:34+0900
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「ウクライナは日本から2億3000万ドルの融資を受領した。日本は（2022年2月からの）支援額では、EU、米国、IMFに次いで堂々と4位を占めている」。ゲトマンツェフ氏は自身のテレグラム・チャンネルにこう書きこんだ。ゲトマンツェフ氏によれば、2024年1－2月の2か月間でウクライナが外国から受け取った支援額は12億ドル（1817億円）。そのうち、9億100万ドル（1364億円）を日本が負担している。
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ウクライナが日本から348億円の融資を受領 最高議会が発表
ウクライナは日本から2億3000万ドル（約348億円）の融資を受領した。24日、ウクライナ最高議会（ラーダ）税制委員会のダニール・ゲトマンツェフ委員長が明らかにした。
「ウクライナは日本から2億3000万ドルの融資を受領した。日本は（2022年2月からの）支援額では、EU、米国、IMFに次いで堂々と4位を占めている」。ゲトマンツェフ氏は自身のテレグラム・チャンネルにこう書きこんだ。
ゲトマンツェフ氏によれば、2024年1－2月の2か月間でウクライナが外国から受け取った支援額は12億ドル（1817億円）。そのうち、9億100万ドル（1364億円）を日本が負担している。