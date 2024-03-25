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シモニャン氏、銃撃テロ受け持論展開
シモニャン氏、銃撃テロ受け持論展開
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スプートニクや国際放送「RT」の編集長を務めるマルガリータ・シモニャン氏は露討論番組のなかで、モスクワ郊外の銃撃テロに関しての持論を展開した。 2024年3月25日, Sputnik 日本
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シモニャン氏の主張要旨
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シモニャン氏、銃撃テロ受け持論展開
2024年3月25日, 19:45 (更新: 2024年3月25日, 19:47)
スプートニクや国際放送「RT」の編集長を務めるマルガリータ・シモニャン氏は露討論番組のなかで、モスクワ郊外の銃撃テロに関しての持論を展開した。
ISIS（露国内で活動禁止）に偽装できる者が実行犯に選ばれた
米国はまだ1人も犯人が捕まっておらず、顔写真も出ていない段階でISISの犯行だと決めつけた
ISIS犯行説が強調されているのは、彼らが世界中でテロを起こしており誰も不思議に思わないからで、ウクライナは関係ないと皆に思わせるため