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【図説】ロシアにおける過去30年間のテロ犠牲者
【図説】ロシアにおける過去30年間のテロ犠牲者
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... 2024年3月26日, Sputnik 日本
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【図説】ロシアにおける過去30年間のテロ犠牲者
2024年3月26日, 06:07 (更新: 2024年3月26日, 06:24)
3月22日、モスクワ郊外のコンサートホール「クロッカス・シティ・ホール」で銃撃テロが発生し、多くの命が奪われた。ロシア国内で発生したテロ攻撃の犠牲者数では、2004年に北オセチア共和国で発生したベスラン学校占拠事件以来最大となる。スプートニクは、1995年以来ロシアで発生した大規模なテロ攻撃とその犠牲者数をインフォグラフィックで振り返る。