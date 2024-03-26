日本
https://sputniknews.jp/20240326/18042035.html
【図説】ロシアにおける過去30年間のテロ犠牲者
【図説】ロシアにおける過去30年間のテロ犠牲者
Sputnik 日本
... 2024年3月26日, Sputnik 日本
2024-03-26T06:07+0900
2024-03-26T06:24+0900
インフォグラフィック
ロシア
テロ
テロ事件
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/03/19/18041869_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cafa54b0be524ed8a9954ffa1c8e96ed.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/03/19/18041869_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b27a4d824a89e895b4e3b20a1affbcbc.png
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
インフォグラフィック, ロシア, テロ, テロ事件, инфографика
インフォグラフィック, ロシア, テロ, テロ事件, инфографика

【図説】ロシアにおける過去30年間のテロ犠牲者

2024年3月26日, 06:07 (更新: 2024年3月26日, 06:24)
サイン
3月22日、モスクワ郊外のコンサートホール「クロッカス・シティ・ホール」で銃撃テロが発生し、多くの命が奪われた。ロシア国内で発生したテロ攻撃の犠牲者数では、2004年に北オセチア共和国で発生したベスラン学校占拠事件以来最大となる。スプートニクは、1995年以来ロシアで発生した大規模なテロ攻撃とその犠牲者数をインフォグラフィックで振り返る。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала