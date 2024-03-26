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貨物船衝突で橋崩落 自動車も転落か 米国

貨物船衝突で橋崩落 自動車も転落か 米国

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米東部メリーランド州ボルチモアで26日、幹線道路が通る橋が崩落したと、現地メディアが速報で伝えた。貨物船が衝突したためとみられている。 2024年3月26日, Sputnik 日本

2024-03-26T16:55+0900

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報道によると、橋が崩落したのは現地時間26日午前1時半（日本時間同日午後2時半）頃。崩落とともに複数台の自動車が海に転落したとの情報もあり、救助隊が現場に向かったという。インターネット上では橋崩落の瞬間を捉えたとする映像も確認できる。

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