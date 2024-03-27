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円相場、一時1ドル＝151円台後半まで下落

円相場、一時1ドル＝151円台後半まで下落

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東京外国為替市場の円相場は27日、円安の動きが加速し、一時1ドル＝151円94銭を下回り、1990年7月以来、約34年ぶりの円安水準となった。 2024年3月27日, Sputnik 日本

2024-03-27T12:31+0900

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日銀は19日の金融政策決定会合で、マイナス金利政策の解除を決定。マイナス0.1%としていた政策金利を0〜0.1%に引き上げた。政策金利の引き上げは17年ぶり。日銀は緩和的な金融政策を続ける方針を示している。高い水準にある米金利との差が意識され、円売り・ドル買いの動きが進んだ。政府・日銀が円買いドル売りの為替介入を実施した2022年10月につけた安値を更新しており、市場に介入警戒感が広がる可能性がある。

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