https://sputniknews.jp/20240327/18051355.html

米ボルチモアで橋崩落 生存者発見の見込みなし＝米沿岸警備隊

米ボルチモアで橋崩落 生存者発見の見込みなし＝米沿岸警備隊

Sputnik 日本

米沿岸警備隊の報道官は、米メリーランド州 #ボルチモア で発生した橋の崩落事故後、安否不明となっている6人について、救急隊が生存者を発見する可能性は低いと明らかにした。 2024年3月27日, Sputnik 日本

2024-03-27T10:33+0900

2024-03-27T10:33+0900

2024-03-27T10:33+0900

米国

災害・事故・事件

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/03/1b/18051337_152:0:1716:880_1920x0_80_0_0_7137f643a6077a2b354ea2a3bd2450bf.png

米沿岸警備隊の報道官は、「現時点では、生存者が見つかるとは考えていない」と発言。水温が低いこともその要因だと指摘した。同氏はまた、現地時間26日19時30分（日本時間27日8時30分）に捜索救助活動が中断されると付け加えた。AP通信は、橋の上にいた作業員6人が死亡したと報じた。

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

米国, 災害・事故・事件