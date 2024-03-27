https://sputniknews.jp/20240327/18051355.html
米ボルチモアで橋崩落 生存者発見の見込みなし＝米沿岸警備隊
米ボルチモアで橋崩落 生存者発見の見込みなし＝米沿岸警備隊
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米沿岸警備隊の報道官は、米メリーランド州 #ボルチモア で発生した橋の崩落事故後、安否不明となっている6人について、救急隊が生存者を発見する可能性は低いと明らかにした。 2024年3月27日, Sputnik 日本
2024-03-27T10:33+0900
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米沿岸警備隊の報道官は、「現時点では、生存者が見つかるとは考えていない」と発言。水温が低いこともその要因だと指摘した。同氏はまた、現地時間26日19時30分（日本時間27日8時30分）に捜索救助活動が中断されると付け加えた。AP通信は、橋の上にいた作業員6人が死亡したと報じた。
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米沿岸警備隊の報道官は、米メリーランド州 #ボルチモア で発生した橋の崩落事故後、安否不明となっている6人について、救急隊が生存者を発見する可能性は低いと明らかにした。
米沿岸警備隊の報道官は、「現時点では、生存者が見つかるとは考えていない」と発言。水温が低いこともその要因だと指摘した。
同氏はまた、現地時間26日19時30分（日本時間27日8時30分）に捜索救助活動が中断されると付け加えた。
AP通信は、橋の上にいた作業員6人が死亡したと報じた。