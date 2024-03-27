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ガザ人道支援　露輸送機がエジプトに出発
ガザ人道支援　露輸送機がエジプトに出発
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露非常事態省の輸送機イリューシン76が、パレスチナ・ガザ地区の民間人向け人道支援物資を載せてエジプトに飛び立った。同省は積み込み時の映像を公開した。 2024年3月27日, Sputnik 日本
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ガザ人道支援　露輸送機がエジプトに出発

2024年3月27日, 17:57
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露非常事態省の輸送機イリューシン76が、パレスチナ・ガザ地区の民間人向け人道支援物資を載せてエジプトに飛び立った。同省は積み込み時の映像を公開した。
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