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米国、マクロン氏の「ウクライナ派兵発言」に怒り＝米報道
米国、マクロン氏の「ウクライナ派兵発言」に怒り＝米報道
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米ブルームバーグ通信は、米高官の話として、エマニュエル・マクロン仏大統領の「ウクライナ派兵を排除しない」との発言が米当局者を怒らせたと報じた。 2024年3月27日, Sputnik 日本
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2月末にパリで仏パリ行われたNATO、EU諸国によるウクライナ支援会合で、議長国のマクロン大統領がNATO軍のウクライナ派兵を「排除しない」と発言し波紋を呼んだ。緊張激化を招きかねない発言を受け、ウクライナ支援に否定的なスロバキアやハンガリーだけでなく、対露強硬派の英国や積極支援を進めるドイツからさえも「計画はない」「誰も支持していない」と火消しに走る反応が相次いでいた。
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米国、マクロン氏の「ウクライナ派兵発言」に怒り＝米報道
2024年3月27日, 18:00 (更新: 2024年3月27日, 18:02)
米ブルームバーグ通信は、米高官の話として、エマニュエル・マクロン仏大統領の「ウクライナ派兵を排除しない」との発言が米当局者を怒らせたと報じた。
「物議を醸したマクロン大統領のコメントは、公の場でのショルツ独首相の批判を受け、ロシアとの衝突を助長させるリスクがあると指摘する米当局者を怒らせた」
2月末にパリで仏パリ行われたNATO、EU諸国によるウクライナ支援会合で、議長国のマクロン大統領
がNATO軍のウクライナ派兵を「排除しない」と発言し波紋を呼んだ。
緊張激化を招きかねない発言を受け、ウクライナ支援に否定的なスロバキアやハンガリーだけでなく、対露強硬派の英国や積極支援を進めるドイツからさえも「計画はない」「誰も支持していない」と火消しに走る反応が相次いでいた。