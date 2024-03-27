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日露善隣協会・田中会長がテロ犠牲者哀悼
日露善隣協会・田中会長がテロ犠牲者哀悼
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モスクワテロの犠牲者に哀悼の意を示すため、東京のロシア大使館を訪れた日露善隣協会の田中健之会長が、スプートニクに対し、日本とロシアの人民の連帯を訴えた。 2024年3月27日, Sputnik 日本
2024-03-27T21:47+0900
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日露善隣協会・田中会長がテロ犠牲者哀悼

2024年3月27日, 21:47
© Sputnik / Varvara Gertye / メディアバンクへ移行哀悼の意を表す人（写真はモスクワで撮影）
哀悼の意を表す人（写真はモスクワで撮影） - Sputnik 日本, 1920, 27.03.2024
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モスクワテロの犠牲者に哀悼の意を示すため、東京のロシア大使館を訪れた日露善隣協会の田中健之会長が、スプートニクに対し、日本とロシアの人民の連帯を訴えた。
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