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112兆円超の2024年度予算成立 防衛・社会保障は過去最大
112兆円超の2024年度予算成立 防衛・社会保障は過去最大
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参議院本会議で28日午後、歳出総額112兆5717億円の2024年度予算が可決・成立した。114兆円の2023年度予算に次ぐ過去2番目の規模。日本の各メディアが伝えた。 2024年3月28日, Sputnik 日本
2024-03-28T19:52+0900
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共同通信などによると、社会保障費は37兆7193億円、防衛費は7兆9496億円でいずれも過去最大だった。歳入では過去最大の69兆6080億円の税収を見込む。また、新たに35兆4490億円分の国債も発行する。
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112兆円超の2024年度予算成立 防衛・社会保障は過去最大
参議院本会議で28日午後、歳出総額112兆5717億円の2024年度予算が可決・成立した。114兆円の2023年度予算に次ぐ過去2番目の規模。日本の各メディアが伝えた。
共同通信などによると、社会保障費は37兆7193億円、防衛費は7兆9496億円でいずれも過去最大だった。
歳入では過去最大の69兆6080億円の税収を見込む。また、新たに35兆4490億円分の国債も発行する。