https://sputniknews.jp/20240328/18058905.html
露情報機関トップが訪朝
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露対外情報庁のセルゲイ・ナルイシキン長官が、北朝鮮の平壌を訪問し、李昌大（リ・チャンデ）国家保衛相と会談した。28日、同庁が発表した。 2024年3月28日, Sputnik 日本
2024-03-28T16:38+0900
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会談では国際情勢や地域の安全保障、外国からの圧力を背景とした露朝の協力深化などについて協議したという。北朝鮮国営の朝鮮中央通信もナルイシキン長官の訪朝を報じ、「同志的で和気あいあいとした雰囲気の中で行われた会談では、提起された問題について完全な見解の一致を見た」と伝えている。
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会談では国際情勢や地域の安全保障、外国からの圧力を背景とした露朝の協力深化などについて協議したという。
北朝鮮国営の朝鮮中央通信もナルイシキン長官の訪朝を報じ、「同志的で和気あいあいとした雰囲気の中で行われた会談では、提起された問題について完全な見解の一致を見た」と伝えている。