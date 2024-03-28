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黄砂で街が橙色に 露極東

黄砂で街が橙色に 露極東

Sputnik 日本

気象庁は29日～31日にかけて中国大陸から黄砂が飛来し、日本列島の広い範囲を覆うとの予報を発表した。 2024年3月28日, Sputnik 日本

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黄砂は中国北部やモンゴル付近の砂漠の嵐で砂が舞い上がり、風に乗って日本列島にもやってくる気象現象。自動車や洗濯物への砂の付着のほか、場合によっては視界不良による交通への影響が出る場合もある。中国との国境にあたる露極東・アムール川沿いの地域では、すでに黄砂の飛来が確認され、街が橙色に染まった。

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