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軍用機がセヴァストポリ付近の海域に墜落
軍用機がセヴァストポリ付近の海域に墜落
Sputnik 日本
セヴァストポリ市のミハイル・ラズヴォジャエフ知事が自身のテレグラム・チャンネルで明らかにした。パイロットは緊急脱出を行い、無事。 2024年3月29日, Sputnik 日本
2024-03-29T00:40+0900
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レスキュー隊は沿岸から200メートルの海域でパイロットを救出。命に別状はない。知事はまた、民間施設に墜落による被害は出ていないと発表。
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セヴァストポリ市のミハイル・ラズヴォジャエフ知事が自身のテレグラム・チャンネルで明らかにした。パイロットは緊急脱出を行い、無事。
レスキュー隊は沿岸から200メートルの海域でパイロットを救出。命に別状はない。知事はまた、民間施設に墜落による被害は出ていないと発表。