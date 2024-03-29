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ブラジル高層建築で火事 死傷者なし
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ブラジル東部レシフェで28日、建設中の高層ビルの上層階が燃える火事があった。現地メディアによると、既に火は消し止められ、死傷者はなかった。SNS上には火災の様子を収めたとする映像が投稿されている。 2024年3月29日, Sputnik 日本
2024-03-29T17:04+0900
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ブラジル高層建築で火事 死傷者なし
ブラジル東部レシフェで28日、建設中の高層ビルの上層階が燃える火事があった。現地メディアによると、既に火は消し止められ、死傷者はなかった。SNS上には火災の様子を収めたとする映像が投稿されている。