ブラジル高層建築で火事 死傷者なし

ブラジル、火事

ブラジル東部レシフェで28日、建設中の高層ビルの上層階が燃える火事があった。現地メディアによると、既に火は消し止められ、死傷者はなかった。SNS上には火災の様子を収めたとする映像が投稿されている。