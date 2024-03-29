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【視点】現行憲法は時代遅れではない＝清水雅彦氏
【視点】現行憲法は時代遅れではない＝清水雅彦氏
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憲法学者で日本体育大学の教授を務める清水雅彦氏はスプートニクの取材の中で、憲法、第9条の改正の必要性や、改正が国民の生活にどのような影響を与えるかについて見解を述べた。 2024年3月29日, Sputnik 日本
2024-03-29T19:09+0900
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【視点】現行憲法は時代遅れではない＝清水雅彦氏
憲法学者で日本体育大学の教授を務める清水雅彦氏はスプートニクの取材の中で、憲法、第9条の改正の必要性や、改正が国民の生活にどのような影響を与えるかについて見解を述べた。
「軍事優先になれば医療や福祉教育などに影響を及ぼす」