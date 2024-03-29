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タジキスタン当局、モスクワ・テロ関連容疑で9人拘束＝情報筋
タジキスタン当局、モスクワ・テロ関連容疑で9人拘束＝情報筋
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中央アジア・タジキスタンの特殊機関は、モスクワ銃撃テロの実行犯との関連が疑われる9人を拘束した。タジキスタン当局の関係者がスプートニクに明かした。 2024年3月29日, Sputnik 日本
2024-03-29T19:10+0900
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容疑者らはテロ組織「ISIS（ダーイッシュ、ロシアで活動禁止）」との関連も疑われている。
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タジキスタン当局、モスクワ・テロ関連容疑で9人拘束＝情報筋

2024年3月29日, 19:10
© Sputnik / Sergey Bobylev / メディアバンクへ移行テロが起きた「クロックス・シティ・ホール」
テロが起きた「クロックス・シティ・ホール」 - Sputnik 日本, 1920, 29.03.2024
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中央アジア・タジキスタンの特殊機関は、モスクワ銃撃テロの実行犯との関連が疑われる9人を拘束した。タジキスタン当局の関係者がスプートニクに明かした。
容疑者らはテロ組織「ISIS（ダーイッシュ、ロシアで活動禁止）」との関連も疑われている。
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