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オランダ東部エーデ市のカフェで数人が人質に取られる
オランダ東部エーデ市のカフェで数人が人質に取られる
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オランダ東部エーデ市のカフェで人質事件が発生した。人質の人数は不明。地元メディアが報じた。 2024年3月30日, Sputnik 日本
2024-03-30T18:55+0900
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オランダ放送協会によると、カフェ周辺の150棟の住宅の住民らが避難した。 現場には警察、消防士、救急隊が到着した。
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オランダ東部エーデ市のカフェで数人が人質に取られる

2024年3月30日, 18:55 (更新: 2024年3月30日, 19:03)
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オランダ東部エーデ市のカフェで人質事件が発生した。人質の人数は不明。地元メディアが報じた。
オランダ放送協会によると、カフェ周辺の150棟の住宅の住民らが避難した。 現場には警察、消防士、救急隊が到着した。
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