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ロシア軍の無人機がレオパルト戦車を破壊
ロシア軍の無人機がレオパルト戦車を破壊
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スプートニクは、ロシアの無人航空機（UAV）がドネツク人民共和国で独製戦車レオパルトを破壊する様子を捉えた動画を入手した。動画を提供したのは、「バタイスク」のコールサインで呼ばれるUAV小隊の司令官。 2024年3月30日, Sputnik 日本
2024-03-30T19:59+0900
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ロシア軍の無人機がレオパルト戦車を破壊
2024年3月30日, 19:59 (更新: 2024年3月30日, 20:37)
スプートニクは、ロシアの無人航空機（UAV）がドネツク人民共和国で独製戦車レオパルトを破壊する様子を捉えた動画を入手した。動画を提供したのは、「バタイスク」のコールサインで呼ばれるUAV小隊の司令官。