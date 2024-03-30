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ユーロビジョン2024の参加者、ガザ地区の停戦を訴え
ユーロビジョン2024の参加者、ガザ地区の停戦を訴え
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5月にスウェーデンのマルメで開催される欧州歌合戦「ユーロビジョン・ソング・コンテスト2024」（Eurovision2024）の一部参加者らはパレスチナ・ガザ地区における即時停戦、イスラエル人の人質解放、反ユダヤ主義とイスラム嫌悪の拒否を求める共同声明に署名した。 2024年3月30日, Sputnik 日本
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英国からイベントに参加する歌手のオリー・アレクサンダー氏が表明した。声明では、「音楽には違いを乗り越え、団結させる力があると信じている」と記されている。
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ユーロビジョン2024の参加者、ガザ地区の停戦を訴え
2024年3月30日, 10:09 (更新: 2024年3月30日, 14:33)
5月にスウェーデンのマルメで開催される欧州歌合戦「ユーロビジョン・ソング・コンテスト2024」（Eurovision2024）の一部参加者らはパレスチナ・ガザ地区における即時停戦、イスラエル人の人質解放、反ユダヤ主義とイスラム嫌悪の拒否を求める共同声明に署名した。
英国からイベントに参加する歌手のオリー・アレクサンダー氏が表明した。声明では、「音楽には違いを乗り越え、団結させる力があると信じている」と記されている。