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ファーウェイ決算、米国の規制をものともせず前年比2.4倍の大幅増益

ファーウェイ決算、米国の規制をものともせず前年比2.4倍の大幅増益

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中国の通信機器大手ファーウェイによる2023年決算は、スマートフォン事業などの好調をうけ、米国政府による半導体の輸出規制があったものの、最終的利益は869億人民元（1兆8000億円）となり、前年比の2.4倍となった。売り上げは7041億人民元（約14兆7000億円）となり、前年と比べて9.6％増えた。 2024年3月30日, Sputnik 日本

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ファーウェイは通信性能が向上したとされる新製品を発売したことで、スマートフォンなどの事業売り上げが前年比で17％近く増加した。また、自動車関連事業の売り上げもおよそ2.3倍に拡大し、収益を押し上げた。

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