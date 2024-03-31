https://sputniknews.jp/20240331/18073807.html
ゲルギエフ氏の交響楽団が「クロッカス」前でテロ犠牲者の追悼コンサートを開催
ゲルギエフ氏の交響楽団が「クロッカス」前でテロ犠牲者の追悼コンサートを開催
Sputnik 日本
マエストロ、ワレリー・ゲルギエフ氏率いる交響楽団はモスクワ 郊外の「クロッカス・シティ・ホール」で野外コンサートを開催し、テロ攻撃の犠牲者を追悼した。 2024年3月31日, Sputnik 日本
2024-03-31T08:04+0900
2024-03-31T08:04+0900
2024-03-31T12:48+0900
モスクワ
文化
社会
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/393/83/3938300_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_b646f20359881b006ac7375a180dd755.jpg
コンサートでは「ロミオとジュリエット」（プロコフィエフ作）の一部が演奏された。ステージ後ろの壁には犠牲者の写真が映写された。コンサート後、テロ攻撃の生存者が登壇し、救助活動を行った職員らに謝意を表明した。
モスクワ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/393/83/3938300_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_40e333690cd4b34d075c3ffa11d39ee8.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
モスクワ, 文化, 社会
ゲルギエフ氏の交響楽団が「クロッカス」前でテロ犠牲者の追悼コンサートを開催
2024年3月31日, 08:04 (更新: 2024年3月31日, 12:48)
マエストロ、ワレリー・ゲルギエフ氏率いる交響楽団はモスクワ 郊外の「クロッカス・シティ・ホール」で野外コンサートを開催し、テロ攻撃の犠牲者を追悼した。
コンサートでは「ロミオとジュリエット」（プロコフィエフ作）の一部が演奏された。ステージ後ろの壁には犠牲者の写真が映写された。
コンサート後、テロ攻撃の生存者が登壇し、救助活動を行った職員らに謝意を表明した。