https://sputniknews.jp/20240401/18079513.html
露国防相、特別作戦参加の軍人らに勲章授与
露国防相、特別作戦参加の軍人らに勲章授与
Sputnik 日本
ロシアのショイグ国防相は、特別軍事作戦の任務遂行において勇敢さと英雄的行為を示したロシアの軍人らに「金星」勲章を授与した。 2024年4月1日, Sputnik 日本
2024-04-01T18:08+0900
2024-04-01T18:08+0900
2024-04-01T18:08+0900
ウクライナでの露特別軍事作戦
セルゲイ・ショイグ
ロシア
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/01/18079357_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_81249728f679e5f7a431dc31dbee4d05.jpg
ショイグ国防相は軍人らを祝福し、模範的な任務遂行に謝意を示し、軍務におけるさらなる成功を祈念した。
2024
ニュース
jp_JPhttps://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/01/18079357_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4ce10b46b8486c7fc055073f02c45765.jpg
Sputnik 日本
セルゲイ・ショイグ, ロシア, видео
セルゲイ・ショイグ, ロシア, видео
露国防相、特別作戦参加の軍人らに勲章授与
© Sputnik
サイン
ロシアのショイグ国防相は、特別軍事作戦の任務遂行において勇敢さと英雄的行為を示したロシアの軍人らに「金星」勲章を授与した。
ショイグ国防相は軍人らを祝福し、模範的な任務遂行に謝意を示し、軍務におけるさらなる成功を祈念した。