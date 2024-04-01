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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240401/18079513.html
露国防相、特別作戦参加の軍人らに勲章授与
露国防相、特別作戦参加の軍人らに勲章授与
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ロシアのショイグ国防相は、特別軍事作戦の任務遂行において勇敢さと英雄的行為を示したロシアの軍人らに「金星」勲章を授与した。 2024年4月1日, Sputnik 日本
2024-04-01T18:08+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
セルゲイ・ショイグ
ロシア
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ショイグ国防相は軍人らを祝福し、模範的な任務遂行に謝意を示し、軍務におけるさらなる成功を祈念した。
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セルゲイ・ショイグ, ロシア, видео
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露国防相、特別作戦参加の軍人らに勲章授与

2024年4月1日, 18:08
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ロシアのショイグ国防相は、特別軍事作戦の任務遂行において勇敢さと英雄的行為を示したロシアの軍人らに「金星」勲章を授与した。
ショイグ国防相は軍人らを祝福し、模範的な任務遂行に謝意を示し、軍務におけるさらなる成功を祈念した。
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