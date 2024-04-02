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ウクライナ軍、どの戦線でも目標達成できず＝露国防相
ウクライナ軍、どの戦線でも目標達成できず＝露国防相
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ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相は2日、「ウクライナ軍は反転攻勢の失敗の後、各戦線で陣地や足場を築こうとしているが、いずれの方面でも目標は達成できていない」と述べた。 2024年4月2日, Sputnik 日本
2024-04-02T21:03+0900
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ショイグ国防相の発言要旨
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ウクライナ軍、どの戦線でも目標達成できず＝露国防相

2024年4月2日, 21:03
© 写真 : Ministry of Defence of the Russian Federation / メディアバンクへ移行ショイグ国防相
ショイグ国防相 - Sputnik 日本, 1920, 02.04.2024
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ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相は2日、「ウクライナ軍は反転攻勢の失敗の後、各戦線で陣地や足場を築こうとしているが、いずれの方面でも目標は達成できていない」と述べた。

ショイグ国防相の発言要旨

ロシア軍は3月、ドネツク人民共和国で4カ所、ザポロジエ州で1カ所の集落を解放した
年初から403平方キロメートルの領土がロシア軍の統制下に入った
ウクライナ軍は年初から8万人の兵力を失った
ウクライナ軍は年初から、1200両の戦車を含む、1万4000以上の兵器・軍用車両などを失った
4月１日から15万人を対象に春の定期徴兵が始まった
徴兵された兵士はウクライナにおける特別軍事作戦には参加しない
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