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ショイグ露国防相、ロシア海軍の新総司令官任命を発表
ショイグ露国防相、ロシア海軍の新総司令官任命を発表
Sputnik 日本
ロシア海軍総司令官にアレクサンドル・モイセエフ提督が正式に就任した。ショイグ露国防相が同省の会合で発表した。 2024年4月2日, Sputnik 日本
2024-04-02T22:14+0900
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ロシア
セルゲイ・ショイグ
ロシア海軍
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また北方艦隊の司令官にはコンスタンチン・カバンツォフ中将が、黒海艦隊の司令官にはセルゲイ・ピンチュク中将が任命された。
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ショイグ露国防相、ロシア海軍の新総司令官任命を発表
ロシア海軍総司令官にアレクサンドル・モイセエフ提督が正式に就任した。ショイグ露国防相が同省の会合で発表した。
また北方艦隊の司令官にはコンスタンチン・カバンツォフ中将が、黒海艦隊の司令官にはセルゲイ・ピンチュク中将が任命された。