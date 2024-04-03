https://sputniknews.jp/20240403/18091284.html

ウクライナ、徴兵対象の最低年齢引き下げ

ウクライナ、徴兵対象の最低年齢引き下げ

Sputnik 日本

ウクライナのゼレンスキー大統領は、徴兵対象の最低年齢を27歳から25歳に引き下げる法令に署名した。ウクライナ最高会議（議会）のサイトに文書が掲載された。 2024年4月3日, Sputnik 日本

2024-04-03T02:20+0900

2024-04-03T02:20+0900

2024-04-03T02:20+0900

政治

ウォロディミル・ゼレンスキー

ウクライナ

軍事

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/03/18091269_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_a073076950c04e26a48b9cf8ff7ebeff.jpg

またゼレンスキー大統領は、 健康上の理由により平時は兵役が免除される対象となる地位を廃止する法律に署名した。今後、同カテゴリに該当する男性は9か月以内に再度健康診断を受けなければならない。ウクライナ最高会議のジェレズニャク議員が、動員などに関する関連法案について述べた。ウクライナ最高議会では昨年5月に徴兵の対象年齢引き下げに関する法案が可決されていた。これまでウクライナでは27歳から60歳の男性が徴兵対象となっていた。

ウクライナ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

政治, ウォロディミル・ゼレンスキー, ウクライナ, 軍事