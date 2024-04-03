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ウクライナ、徴兵対象の最低年齢引き下げ
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ウクライナのゼレンスキー大統領は、徴兵対象の最低年齢を27歳から25歳に引き下げる法令に署名した。ウクライナ最高会議（議会）のサイトに文書が掲載された。 2024年4月3日, Sputnik 日本
2024-04-03T02:20+0900
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またゼレンスキー大統領は、 健康上の理由により平時は兵役が免除される対象となる地位を廃止する法律に署名した。今後、同カテゴリに該当する男性は9か月以内に再度健康診断を受けなければならない。ウクライナ最高会議のジェレズニャク議員が、動員などに関する関連法案について述べた。ウクライナ最高議会では昨年5月に徴兵の対象年齢引き下げに関する法案が可決されていた。これまでウクライナでは27歳から60歳の男性が徴兵対象となっていた。
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ウクライナ、徴兵対象の最低年齢引き下げ

2024年4月3日, 02:20
© AP Photo / Efrem Lukatskyウクライナのゼレンスキー大統領
ウクライナのゼレンスキー大統領 - Sputnik 日本, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ウクライナのゼレンスキー大統領は、徴兵対象の最低年齢を27歳から25歳に引き下げる法令に署名した。ウクライナ最高会議（議会）のサイトに文書が掲載された。
またゼレンスキー大統領は、 健康上の理由により平時は兵役が免除される対象となる地位を廃止する法律に署名した。今後、同カテゴリに該当する男性は9か月以内に再度健康診断を受けなければならない。ウクライナ最高会議のジェレズニャク議員が、動員などに関する関連法案について述べた。
© 写真 : ウクライナ最高会議（議会）のサイトよりウクライナ最高会議（議会）のサイトより
ウクライナ最高会議（議会）のサイトより - Sputnik 日本, 1920, 03.04.2024
ウクライナ最高会議（議会）のサイトより
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ウクライナ最高議会では昨年5月に徴兵の対象年齢引き下げに関する法案が可決されていた。これまでウクライナでは27歳から60歳の男性が徴兵対象となっていた。
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