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米中首脳が電話会談 台湾問題や新興技術巡り協議
米中首脳が電話会談 台湾問題や新興技術巡り協議
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バイデン米大統領と中国の習近平国家主席が2日、電話会談した。ホワイトハウスによると、両首脳は両国の軍のコンタクト、人工知能（AI）を巡るリスク、気候問題などについて協議した。 2024年4月3日, Sputnik 日本
2024-04-03T04:02+0900
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米中首脳が電話会談 台湾問題や新興技術巡り協議
バイデン米大統領と中国の習近平国家主席が2日、電話会談した。ホワイトハウスによると、両首脳は両国の軍のコンタクト、人工知能（AI）を巡るリスク、気候問題などについて協議した。
台湾問題は中米関係において越えてはならない「レッドライン」である。習氏がバイデン氏に述べた。
ワシントンは台湾の独立を支持しておらず、中国と紛争を始める計画もなく、「新冷戦」も望んでいない。バイデン氏が述べた。
中国は同国の技術開発を抑制しようとする米国の試みを無視しない。習氏が述べた。
両首脳はまた、ウクライナ紛争や朝鮮半島情勢についても協議した。