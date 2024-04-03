https://sputniknews.jp/20240403/18093372.html
極超音速中距離弾道ミサイルの発射実験に成功、金正恩氏自ら実験に立ち会う＝北朝鮮
極超音速中距離弾道ミサイルの発射実験に成功、金正恩氏自ら実験に立ち会う＝北朝鮮
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北朝鮮は2日、固体燃料式の極超音速中距離弾道ミサイル「火星16型」の発射実験を行い、これに成功した。朝鮮中央通信が報じた。 2024年4月3日, Sputnik 日本
2024-04-03T08:19+0900
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実験は金正恩総書記立ち会いのもと、首都ピョンヤン郊外で行われた。実験では分離された弾頭が予定どおりの変則軌道で飛行し、1000キロ先の日本海に正確に着弾したという。このミサイルは核弾頭の搭載が可能となっている。
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極超音速中距離弾道ミサイルの発射実験に成功、金正恩氏自ら実験に立ち会う＝北朝鮮
2024年4月3日, 08:19 (更新: 2024年4月3日, 12:50)
北朝鮮は2日、固体燃料式の極超音速中距離弾道ミサイル「火星16型」の発射実験を行い、これに成功した。朝鮮中央通信が報じた。
実験は金正恩総書記立ち会いのもと、首都ピョンヤン郊外で行われた。
実験では分離された弾頭が予定どおりの変則軌道で飛行し、1000キロ先の日本海に正確に着弾したという。このミサイルは核弾頭の搭載が可能となっている。