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生放送中に地震発生 番組継続
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台湾で3日、地元のテレビ局の生放送中にマグニチュード7.7の地震が発生した。番組はそのまま続き、アナウンサーは情報を伝え続けた。 2024年4月3日, Sputnik 日本
2024-04-03T21:48+0900
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またドライブレコーダーも地震発生の瞬間を記録していた。動画はSNS上で拡散された。中国中央電視台が消防当局を引用して伝えた最新情報によると、 台湾東部沖を震源とする地震の死者は10人、けが人は934人となった。
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生放送中に地震発生 番組継続
2024年4月3日, 21:48 (更新: 2024年4月3日, 21:51)
台湾で3日、地元のテレビ局の生放送中にマグニチュード7.7の地震が発生した。番組はそのまま続き、アナウンサーは情報を伝え続けた。
またドライブレコーダーも地震発生の瞬間を記録していた。動画はSNS上で拡散された。
中国中央電視台が消防当局を引用して伝えた最新情報によると、 台湾東部沖を震源とする地震の死者は10人、けが人は934人となった。