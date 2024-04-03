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ロシアの戦略爆撃機2機、日本海の公海上を飛行
ロシアの戦略爆撃機2機、日本海の公海上を飛行
Sputnik 日本
戦略爆撃機ツポレフ95MS（Tu-95MS）2機が、日本海の公海上を飛行した。ロシア国防省が発表した。 2024年4月3日, Sputnik 日本
2024-04-03T03:16+0900
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飛行時間は約10時間で、戦闘機スホイ30SM（Su-30MS）が「戦略家たち」に同行した。
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ロシアの戦略爆撃機2機、日本海の公海上を飛行
戦略爆撃機ツポレフ95MS（Tu-95MS）2機が、日本海の公海上を飛行した。ロシア国防省が発表した。
飛行時間は約10時間で、戦闘機スホイ30SM（Su-30MS）が「戦略家たち」に同行した。