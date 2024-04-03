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台湾地震、死者9人、負傷者821人に
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台湾消防当局によると、3日に最大震度6強を観測した地震で、これまでに9人が死亡、821人がけがをした。震央に近い花蓮県では、地震後に大きく傾いたままのビルが確認できる。 2024年4月3日, Sputnik 日本
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また、今回の地震では中心都市台北でも最大で震度5弱を観測した。スプートニクは市内の地震発生時・直後の様子を捉えた映像を入手。棚からモノが落下したり、壁に亀裂が入っているのが確認できる。
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台湾地震、死者9人、負傷者821人に

2024年4月3日, 16:19 (更新: 2024年4月3日, 18:20)
© AP Photo / National Fire Agency地震で倒壊した建物
地震で倒壊した建物 - Sputnik 日本, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / National Fire Agency
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台湾消防当局によると、3日に最大震度6強を観測した地震で、これまでに9人が死亡、821人がけがをした。震央に近い花蓮県では、地震後に大きく傾いたままのビルが確認できる。
また、今回の地震では中心都市台北でも最大で震度5弱を観測した。スプートニクは市内の地震発生時・直後の様子を捉えた映像を入手。棚からモノが落下したり、壁に亀裂が入っているのが確認できる。
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