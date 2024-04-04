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露軍、重火力投射システムで宇軍の一時滞在場所を破壊
露軍、重火力投射システムで宇軍の一時滞在場所を破壊
Sputnik 日本
ロシア軍は、重火力投射システム「ソンツェペク」を使用して、ドニエプル川右岸のウクライナ軍の一時滞在場所を破壊した。 2024年4月4日, Sputnik 日本
2024-04-04T03:05+0900
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兵士たちは密かに攻撃ポジションに移動し、暗くなってからドニエプル川右岸の敵に向けて発射した。サーモバリック弾は、 最大4万平方メートルの範囲内にある敵のすべての防御施設を焼き尽くす。
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露軍、重火力投射システムで宇軍の一時滞在場所を破壊

2024年4月4日, 03:05
© Sputnik / メディアバンクへ移行重火力投射システム「ソンツェペク」
重火力投射システム「ソンツェペク」 - Sputnik 日本, 1920, 04.04.2024
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ロシア軍は、重火力投射システム「ソンツェペク」を使用して、ドニエプル川右岸のウクライナ軍の一時滞在場所を破壊した。
兵士たちは密かに攻撃ポジションに移動し、暗くなってからドニエプル川右岸の敵に向けて発射した。サーモバリック弾は、 最大4万平方メートルの範囲内にある敵のすべての防御施設を焼き尽くす。
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