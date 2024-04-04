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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240404/18106192.html
ウクライナは何をやっても容認される立場を利用している＝ラブロフ露外相
ウクライナは何をやっても容認される立場を利用している＝ラブロフ露外相
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ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は4日、ウクライナ問題に関する各国の駐露大使との会合に出席した。 2024年4月4日, Sputnik 日本
2024-04-04T21:06+0900
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ラブロフ外相の発言要旨
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ウクライナ, セルゲイ・ラブロフ, ロシア, ドンバス, 欧州, 国連
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ウクライナは何をやっても容認される立場を利用している＝ラブロフ露外相

2024年4月4日, 21:06
© Sputnik / Pavel Bednyakov / メディアバンクへ移行ラブロフ露外相
ラブロフ露外相 - Sputnik 日本, 1920, 04.04.2024
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ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は4日、ウクライナ問題に関する各国の駐露大使との会合に出席した。

「ウクライナは公然のテロ国家となった。キエフ政権はこの10年間、ドンバスの人々を恐怖に陥れている」

ラブロフ外相の発言要旨

ロシアはウクライナや国連にブチャで犠牲となったとされる人々のリストを提供するよう要求したが、誰も何もしなかった。これは、ウクライナの言動が全て容認されることの一例で、ゼレンスキー政権はそれを利用している。
一方で2014年のオデッサ労働組合会館で起きた悲劇は誰も調査しようとしなかったし、欧州評議会も無力だった。
ロシアは紛争調停に向けた対話が、対等な条件で行われる場合にのみ、ウクライナの安全保障について議論する用意がある。
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