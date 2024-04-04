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2024年1月の生活保護申請が日本全国で2万件超、13か月連続で前年同月を上回る
2024年1月の生活保護申請が日本全国で2万件超、13か月連続で前年同月を上回る
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日本の厚生労働省によると、2024年1月の生活保護申請件数は日本全国で2万154件となり、前年同月比で0.3％増えた。前年を上回るのはすでに13か月連続で、こうした状況が1年以上も続いている。 2024年4月4日, Sputnik 日本
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全国で生活保護を受給する世帯は、165万2163世帯に達している。新型コロナウイルスの長期化に伴う影響や、物価高騰による貯蓄の減少で生活苦に追い込まれる世帯が増加しているとのこと。
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2024年1月の生活保護申請が日本全国で2万件超、13か月連続で前年同月を上回る
2024年4月4日, 08:34 (更新: 2024年4月4日, 13:05)
日本の厚生労働省によると、2024年1月の生活保護申請件数は日本全国で2万154件となり、前年同月比で0.3％増えた。前年を上回るのはすでに13か月連続で、こうした状況が1年以上も続いている。
全国で生活保護を受給する世帯は、165万2163世帯に達している。新型コロナウイルスの長期化に伴う影響や、物価高騰による貯蓄の減少で生活苦に追い込まれる世帯が増加しているとのこと。