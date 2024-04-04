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自民党、裏金問題で39人を処分 塩谷、世耕両氏に離党勧告
自民党、裏金問題で39人を処分 塩谷、世耕両氏に離党勧告
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自民党は4日、派閥の裏金問題 を受けた党紀委員会を開き、安倍派や二階派の議員39人の処分を決定した。日本の各メディアが伝えた。主な処分対象者は以下の通り。 2024年4月4日, Sputnik 日本
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自民党、裏金問題で39人を処分 塩谷、世耕両氏に離党勧告
自民党は4日、派閥の裏金問題 を受けた党紀委員会を開き、安倍派や二階派の議員39人の処分を決定した。日本の各メディアが伝えた。主な処分対象者は以下の通り。
離党勧告
塩谷立・元文部科学相
世耕弘成・前参院幹事長
党員資格停止
下村博文・元文科相（1年）
西村康稔・前経済産業相（1年）
高木毅・前国会対策委員長（半年）
党役職停止
萩生田光一・前政調会長
松野博一・前官房長官
武田良太・元総務相
林幹雄・元経産相
平沢勝栄・元復興相
政治資金報告書の不記載額が1000万円以上の議員
戒告
不記載額が500万円～1000万円未満の議員
安倍派幹部だった塩谷氏、世耕氏には2番目に重い離党勧告処分となった。共同通信によると、世耕氏はすでに離党届を提出したという。